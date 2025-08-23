Минобороны: над Краснодарским краем сбили четыре украинских БПЛА

22 августа c 20:50 до полуночи российские силы ПВО нейтрализовали десять украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Четыре беспилотных аппарата были сбиты над Ростовской областью, еще четыре — над Краснодарским краем. В Белгородской области уничтожили два беспилотника.

В 22:37 в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность. Жителям региона рекомендуют укрыться в помещениях без окон и сохранять спокойствие. В укрытии необходимо находиться до объявления отбоя беспилотной опасности.

Лия Пацан