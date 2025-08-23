Умер журналист Кирилл Вышинский

Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет. Причиной стала тяжелая болезнь, сообщает «РИА Новости».

Кирилл Вышинский родился в Днепропетровске. В 2006–2014 годы был корреспондентом ВГТРК на Украине. До 2018-го занимал пост главреда «РИА Новости Украина».

В мае 2018 года господина Вышинского задержала Служба безопасности Украины по обвинению в госизмене, его арестовали. По версии украинской стороны, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Сам журналист вину отрицал. В сентябре 2019-го в результате обмена задержанными и осужденными между Россией и Украиной Кирилл Вышинский вернулся в Москву.

В октябре 2024 года был назначен главредом радио Sputnik. Состоит в президентском Совете по правам человека. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.