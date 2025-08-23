«Я сдавала комнаты, прислуживала квартирантам и тем кормилась»

«Ъ-Новороссийск» продолжает цикл материалов об архитектуре и истории города, в которых гид-экскурсовод Игорь Гусенин рассказывает о судьбе дореволюционных построек. В Новороссийске на улице Челюскинцев находится дом №33, архитектура которого резко контрастирует с соседними домами. Он был построен более века назад строителем Алексеем Васильевым для своей большой семьи, но вскоре перешел в собственность города и превратился в коммуналку.

В 1911 году Алексей Васильев, известный в городе техник-строитель, который принимал участие в создании цементных заводов, Западного мола и набережной, построил одноэтажный дом №19 на Дерибасовской улице в Новороссийске (сейчас — улица Челюскинцев, 33) и поселился в нем вместе с супругой Александрой, дочерью Валентиной, сыновьями Георгием и Владимиром.

Но прожить в нем семье удалось недолго. 24 февраля 1920 года Алексей Васильев был убит белогвардейцами, а в марте, когда в городе окончательно была установлена советская власть, его дом был муниципализирован. В нем разместился штаб 194-го полка, 22-й дивизии под командованием товарища Конкина. Дочь Алексея Васильева — Валентина — стала писарем этого полка, а в свободное время занималась в студии театрального режиссера Всеволода Мейерхольда.

В октябре 1922 года дом вернули семье Васильевых, но в марте 1923 года здание снова было муниципализировано.

В 1925 году вдова Алексея Васильева писала прошение председателю ВЦИК Калинину: «После смерти моего мужа, техника Новороссийского порта, убитого при отступлении белыми бандами в 1920 году, осталась я без всяких средств к существованию, и с громадной семьей. Семья моя состоит из: малолетнего сына Владимира (10 лет), сына Георгия (20 лет), оба учатся. Первый — в школе водников, второй — в техникуме. Дочь Валентина замужем за заслуженным красным командиром, инвалидом, пострадавшим в годы Гражданской войны. Престарелые мать и отец мои (по 80 лет), сестра (56 лет), не работающая, и при ней две малолетние дочери. Сестра (50 лет), нервнобольная».

Согласно архивным документам, дом семьи Васильевых состоял из семи комнат жилой площадью 140 кв. м; одной кухни площадью 21,30 кв. м; ванной комнаты, двух коридоров, кладовой, веранды. Отдельно располагались прачечная и сарай.

Вдова настойчиво просила вернуть ей дом. В ответ на ее просьбу 16 февраля 1926 года агентом жилищного отдела, товарищем Ширевым, было проведено обследование домовладения и установлено, что супруга Алексея Васильева жила на средства, получаемые от сдачи напрокат мебели другим жильцам этого дома (по 6 руб. в месяц) — военнослужащему Чоброву и гражданину Галкину. Из обстановки у Васильевой имелись, как считалось в то время, предметы роскоши: пианино, гардеробы, зеркальные настенные часы и прочее.

В 1926 году Александра Васильева снова подала прошение в Горсовет о возвращении ее бывшего дома обратно в собственность семьи, который в тот период уже находился в аренде Жилколлектива №4. Но городской отдел коммунального хозяйства счел нецелесообразным в условиях острейшего жилищного кризиса в городе возвращать домовладение бывшим владельцам.

В своем очередном прошении Васильева писала: «Неоднократно подавала в местный исполком сведения о моем семейном положении: два сына, которые учатся, два престарелых родителя по 80 лет, две старшие сестры с детьми, дочь и зять — инвалид, раненный и контуженный в Гражданскую войну, почетный кавалер Красного ордена, но теперь больной и немощный, поехал лечиться, переменить климат на более северный. Так ставлю на вид, что у вдовы покойного работника с такой семьей местные власти отобрали дом — единственный источник существования. Дом находится на окраине, недалеко от тюрьмы. Я сдавала комнаты, прислуживала квартирантам, стирала им белье, готовила, пилила дрова, топила печи, учила их детей и тем кормилась. …После смерти моего мужа-техника, его семью бросили, обделили пособиями, дом отобрали. А посему мне трудно будет дать образование его сыновьям, будущим советским гражданам. Сколько раз я обращалась к властям, никто не хочет войти в мое положение и поддержать будущих граждан, моих сыновей».

Вдова Алексея Васильева так и не добилась возвращения ей дома. Впоследствии дом стал коммунальным жильем. В конце 1920-х годов семья Васильевых перебралась на постоянное место жительства в Москву. Во время Великой Отечественной войны, сын техника Владимир, уже к тому времени инженер, стал руководителем строительства оборонительных сооружений под Москвой. В битве под Сталинградом пал смертью храбрых второй сын техника — политрук линейного батальона 600-го стрелкового корпуса, майор Георгий Васильев. Во время оккупации Новороссийска немецко-фашистскими захватчиками дом Васильева не пострадал и в дальнейшем так и остался жилым. Был неоднократно перестроен, но каким-то чудом сохранил красоту фасада. Сейчас в нем расположено несколько квартир.