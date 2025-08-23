Приставы начали конфискацию имущества певца Шарлота

Судебные приставы начали процесс конфискации имущества у певца Эдуарда Шарлота, осужденного по обвинению в реабилитации нацизма.

О начале исполнительного производства о конфискации имущества Эдуарда Шарлота пишет ТАСС со ссылкой на судебные документы. О каком именно имуществе идет речь и на какую сумму оно будет конфисковано, не уточняется.

Самарский областной суд приговорил певца Эдуарда Шарлота к пяти с половиной годам колонии-поселения. Его признали виновным реабилитации нацизма и нарушению права на свободу вероисповедания. 18 августа стало известно, что артиста переведут из колонии-поселения в колонию общего режима.

