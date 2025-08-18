Осужденного Шарлота переведут из колонии-поселения в колонию общего режима

Певца Эдуарда Шарлота переведут из колонии-поселения в исправительную колонию общего режима. Он нарушал дисциплину и подстрекал других осужденных к неподобающему поведению. Прокуратура Тольятти поддержала представление исправительного учреждения, в котором содержится певец, а Центральный районный суд города его утвердил, сообщили в надзорном ведомстве 18 августа.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Эдуард Шарлот

В декабре 2024 года Самарский областной суд приговорил Эдуарда Шарлота к пяти с половиной годам лишения свободы за осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества и неуважение к религиозным чувствам. Суд принял решение о переводе Шарлота в колонию общего режима из-за его неоднократных нарушений режима. Постановление не вступило в силу.

Георгий Портнов