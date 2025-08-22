Путин заявил об обсуждении с США сотрудничества в Арктике и на Аляске

Президент Владимир Путин сообщил, что Россия обсуждает с США возможность сотрудничества в сфере энергетики в Арктике и на Аляске. В Арктической зоне находятся большие запасы минеральных ресурсов, и Россия уже начала там работать, добавил глава государства.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По оценкам президента, никто не обладает такими технологиями, которые использует Россия для работы в Арктике. «И это представляет интерес для наших партнеров, в том числе и Штатов»,— сказал господин Путин во время встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин подчеркнул, что работа «Росатома» в Арктике развивается хорошими темпами и имеет огромные перспективы. Он также отметил деятельность «Новатэк» в области сжижения природного газа. Она проводится совместно со многими партнерами, в том числе из Европы и Азии, подчеркнул глава государства.