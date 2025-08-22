Франция не идет на контакт с РФ по условиям содержания Даниила Касаткина в СИЗО

Тюремная администрация проигнорировала практически все просьбы баскетболиста Даниила Касаткина об улучшении условий его содержания в СИЗО, сообщило посольство РФ в Париже. Диппредставительство официально обращалось по этому вопросу в МИД Франции.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Французская сторона на взаимодействие не идет»,— сказали «РИА Новости» в посольстве. Дипломаты поддерживают контакт с адвокатом, через которого спортсмену передаются посылки, прежде всего книги.

Заседание по делу Даниила Касаткина запланировано на 27 августа, добавили в дипмиссии. Касаткин был арестован французской полицией по запросу США 21 июня. Он подозревается в причастности к киберпреступлениям. Утверждалось, что он был участником группы, которая использовала программы-вымогатели, жертвами которых стали более 900 учреждений в США. Спортсмен отрицает обвинения.

