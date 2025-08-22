Трамп заявил о нежелании участвовать во встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако окончательное решение глава государства еще не принял.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе,— сказал он во время посещения музея истории Белого дома (трансляция велась на YouTube-канале CNBC).— Посмотрим, нужно ли мне будет там быть». Господин Трамп отметил, что президенты России и Украины «не очень ладят, по понятным причинам».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Владимир Путин готов встретиться с Владимиром Зеленским, но сейчас таких планов нет. Глава МИД допустил, что переговоры состоятся, когда будет готова повестка. Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне с президентом Украины 18 августа заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

