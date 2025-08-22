Лавров: Путин готов встретиться с Зеленским
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сейчас, по словам господина Лаврова, планов такой встречи нет, но Владимир Путин готов провести такую встречу, когда будет готова ее повестка.
Сергей Лавров
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня саммита, а эта повестка дня вообще не готова»,— сказал Сергей Лавров в интервью NBC News.
Накануне господин Лавров говорил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, но только в том случае, когда «будут хорошо проработаны» вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, «и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации».
Президент США Дональд Трамп после переговоров в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа заявил, что начал подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В то же время Дональд Трамп говорил, что какая-то ясность по урегулированию конфликта появится через две недели.