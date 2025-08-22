Прокуратура проконтролирует строительство новой поликлиники в Новороссийске

Прокурор Новороссийска Алексей Грудина провел проверку хода строительства поликлиники на 450 посещений в смену. Медицинское учреждение возводится для государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Амбулатория №1 города Новороссийска». Проектная мощность поликлиники составит 250 посещений для взрослых и 200 посещений для детей в смену, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогам проверки состоялось совместное совещание с участием представителей органов местного самоуправления, заказчика, подрядчика и технического надзора. На совещании была заслушана информация о дальнейших этапах работ, их соответствии производственным графикам и проектно-сметной документации, а также о соблюдении сроков, объемов и качества строительства.

Прокурор указал на недопустимость срыва сроков ввода в эксплуатацию этого социально значимого объекта и нарушения требований законодательства. Строительство поликлиники находится на постоянном контроле прокуратуры города Новороссийска.