В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодаре с 23 по 25 августа из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В ближайшие дни в краевой столице ожидаются сильный дождь, ливень, гроза и град. Порывы ветра достигнут 20-23 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа в ближайшие дни прогнозируется подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и возможные подтопления. Ситуация обусловлена сильными осадками, которые ожидаются в южных регионах в конце этой и в начале следующей недели.

Алина Зорина