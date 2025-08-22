В школах Крыма 1 сентября зазвучит новый гимн республики

В Республике Крым с 1 сентября на праздничных линейках в школах будет звучать новый гимн региона. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Крыма со ссылкой на председателя Владимира Константинова.

По его словам, гимн вступил в силу с момента опубликования и уже может использоваться. В ближайшие дни во всех школах проведут подготовительную работу, чтобы обеспечить исполнение гимна. Господин Константинов подчеркнул, что он носит воспитательный характер.

Предыдущий гимн, созданный композитором Алемдаром Карамановым и поэтессой Ольгой Голубевой, сочли не отражающим современные реалии. В 2024 году объявили конкурс на новый текст, в котором участвовали 122 заявки.

Победителем стал проект, созданный творческим союзом экс-сенатора Ольги Ковитиди и поэта Ильи Резника, позднее доработанный рабочей группой парламента. Гимн был утвержден на сессии Госсовета 22 августа.

Анна Гречко