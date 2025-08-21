Reuters: США и Европа завершили разработку предложений по гарантиям для Украины

Главы военных ведомств США и ряда европейских стран подготовили варианты предложений по гарантиям безопасности для Украины и вскоре представят их советникам по национальной безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских военных.

«Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой страны для надлежащего рассмотрения в рамках текущих дипломатических усилий»,— цитирует Reuters документ, полученный от представителей военных структур США.

Ранее The New York Times сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио сегодня проведет консультации с советниками по национальной безопасности Украины и нескольких стран Евросоюза. NYT не уточнила, где и в каком формате пройдут эти переговоры.

До этого министры обороны стран НАТО провели видеоконференцию, где обсудили возможные гарантии безопасности для Украины. Председатель военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне назвал прошедшую дискуссию откровенной. Впервые в обсуждении участвовал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал ВВС США Алекс Гринкевич, который предоставил обновленную информацию о ситуации в сфере безопасности. По данным Associated Press, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн также присутствовал на встрече. Накануне он встретился с европейскими военачальниками в Вашингтоне.

Анастасия Домбицкая