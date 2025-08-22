Российский каноист Захар Петров завоевал золото ЧМ на дистанции 500 м
Россиянин Захар Петров выиграл золото чемпионата мира в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 м. Турнир проходит в Милане.
Захар Петров
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Петров преодолел дистанцию за 1 минуту 46,27 секунды. Второе место занял чех Мартин Фукса (отставание 0,44 секунды). Бронза на счету представителя Молдавии Сергея Тарновского (+1,11).
Захару Петрову 23 года. В прошлом году на чемпионате мира, который проходил в Самарканде, он завоевал три золотых медали.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится 24 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.