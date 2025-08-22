Антон Миранчук подписал контракт с «Динамо»

Полузащитник Антон Миранчук подписал контракт с московским футбольным клубом «Динамо». Об этом ТАСС сообщил его агент Владимир Кузьмичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Миранчук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Антон Миранчук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Антон прошел медосмотр, подписал контракт, уже едет в расположение "Динамо". Можно говорить, что он стал игроком "Динамо"», — заявил господин Кузьмичев (цитата по ТАСС). По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летннего футболиста оценивается в €2,5 млн.

Ранее 29-летний Миранчук выступал за швейцарский «Сьон». В составе команды он провел 25 матчей в чемпионате страны, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами. Его контракт со швейцарским клубом был рассчитан до конца сезона-2025/26. Также Миранчук представлял московский «Локомотив», вместе с которым стал чемпионом России (2018), а также завоевал три Кубка (2017, 2019, 2021) и Суперкубок (2019) страны.

Подробнее о переходе Антона Миранчука — в материале «Ъ».

Таисия Орлова