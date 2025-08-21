Свой футболист лимит не тянет

Самым заметным трансфером этого лета с участием российского футболиста должно стать возвращение в отечественный чемпионат Антона Миранчука. Полузащитник, у которого не вышло построить европейскую карьеру, после бледного сезона в швейцарском «Сьоне» чрезвычайно близок к переходу в переживающее кризис московское «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Миранчук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Антон Миранчук

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что полузащитник Антон Миранчук вплотную приблизился к переходу из «Сьона» в московское «Динамо», сообщили все крупные медиаресурсы страны.

В ночь на 21 августа игрок прилетел в Москву для завершения трансфера, который, по данным «Спорт-Экспресса» обойдется российскому клубу в €1,7 млн.

Если переговоры, факт которых подтвердил и президент нынешней команды Миранчука Кристиан Константен, пройдут успешно, это будет самая заметная сделка лета с участием российского игрока, по крайней мере с точки зрения звучности имени.

Антон Миранчук, пусть он долго оставался в тени брата Алексея, неплохо выступавшего в чемпионате Италии, а теперь играющего в США,— известный хавбек, регулярно получающий вызовы в сборную России (всего за национальную команду он провел 31 матч). А когда-то давно, еще до изоляции российского футбола, он сверкал и на высоком уровне: забивал за «Локомотив» европейским грандам вроде «Баварии» и мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов. Впрочем, с тех пор многое изменилось.

Прошлым летом, после не самого успешного сезона Миранчук, не договорившись о финансовых условиях нового контракта с «Локомотивом», вышел на рынок свободных агентов с намерением уехать в европейский чемпионат. Серьезного интереса в топовых лигах его фигура не вызвала. В итоге россиянина подписал «Сьон» — клуб, на тот момент только что вернувшийся в высший дивизион Швейцарии.

Но даже в средней по европейским меркам лиге (в таблице коэффициентов UEFA она занимает лишь 16-е место) у Миранчука не пошло. В 24 матчах он отметился всего двумя голами и тремя голевыми передачами (клуб финишировал неподалеку от «зоны вылета», четвертым с конца).

Кристиан Константен в интервью Sport24, не скрывал, что его ожидания от трансфера не оправдались: «Я тоже думал, что Антон мог бы принести больше пользы своей техникой. Но он был сильно удивлен, так как в нашем чемпионате нужно очень много бегать». В целом же о спаде Антона Миранчука неплохо говорит динамика его рыночной стоимости. По данным Transfermarkt, пика в €16 млн она достигла в декабре 2019 года, а с тех пор падала. Год назад, после расставания с «Локомотивом» россиянина оценивали в €6 млн, теперь — в €2,5 млн.

Непонятно, можно ли Антона Миранчука вообще рассматривать как усиление для «Динамо», которое переживает кризис, настигший московскую команду после назначения на пост ее главного тренера Валерия Карпина.

Динамовцы провалили старт чемпионата, набрав всего пять очков в пяти встречах, и располагаются на 11-й позиции. Впрочем, в последнее время интерес к россиянам часто принято объяснять не столько их классом, сколько анонсированным резким ужесточением лимита на легионеров. А ключевые футболисты атакующей группы «Динамо» — иностранцы.

Роман Левищев