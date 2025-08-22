Суд арестовал счета фрахтователя и владельца танкера «Волгонефть-212»

Кубанский Арбитражный суд наложил арест на все денежные средства ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» — владельца и фрахтователя танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Решение принято по ходатайству Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Фото: Южная транспортная прокуратура «Волгонефть-212»

Арест распространяется как на деньги на счетах, так и на вклады, металлические счета, индивидуальные банковские сейфы и ячейки. Исключением стали операции по оплате кредитных договоров, заключенных с российскими банками до введения ареста, а также выплата заработной платы, уплата налогов, сборов, пеней, штрафов и иных обязательных платежей в бюджет.

Суд отклонил ходатайство Росприроднадзора о запрете ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» открывать новые банковские счета, посчитав эту меру чрезмерной и способной помешать нормальной работе компаний.

Ранее суд в полном объеме удовлетворил иск ведомства о взыскании с обеих компаний солидарно около 49,46 млрд руб. ущерба.

