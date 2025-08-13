Непреодолимая сила исков

В Краснодаре арбитражный суд удовлетворил иски Росприроднадзора на общую сумму почти 85 млрд руб. к компаниям «Кама Шиппинг», «Каматрансойл» и «Волгатранснефть», владельцам и фрахтователям танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Природоохранное ведомство оценило как непосредственный ущерб окружающей среде от разлива мазута, так и опасность, которую создают экосистеме Черного и Азовского морей затонувшие обломки судов. Кроме того, в пользу ФГБУ «Морспасслужба» взысканы 404,3 млн руб. в качестве компенсации расходов ликвидации разлива мазута.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Танкер «Волгонефть-239»

В Арбитражном суде Краснодарского края 13 августа завершились три процесса по искам Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ФГБУ «Морспасслужба», предъявленным судовладельцам и фрахтователям в связи с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В случае вступления решений в силу с компаний «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл» в бюджет РФ будет взыскано в солидарном порядке 49,4 млрд руб., с компании «Волгатранснефть» — 35,5 млрд руб. в качестве компенсации вреда, нанесенного экосистеме Черного и Азовского морей.

При рассмотрении дел в суде представители Росприроднадзора указали на то, что экологическая катастрофа в Керченском проливе стала следствием неправомерных действий судовладельцев и фрахтователей.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» класса «река-море» не могли оставаться в морской акватории после 30 ноября, тем не менее 15 декабря оба судна находились на якорной стоянке вблизи порта Кавказ, подчеркнули представители истца. Во время сильного шторма оба танкера, перевозивших в общей сложности около 9 тыс. тонн мазута, затонули, что привело к катастрофическому загрязнению моря и береговой полосы.

В апреле текущего года Росприроднадзор направил судовладельцам и фрахтователям требование компенсировать вред, нанесенный окружающей среде. Поскольку ущерб не был возмещен добровольно, ведомство обратилось в суд, оценив как непосредственный экологический ущерб при разливе мазута, так и длительный вред от затопления обломков судов. При расчетах специалисты Росприроднадзора исходили из того, что нефтепродукты, находившиеся на борту обоих танкеров, в полном объеме остались в море.

«Мы включили в расчеты весь объем мазута, который был загружен на судно "Волгонефть-212". Из восьми танков часть разрушилась, что-то сразу вылилось в море, что-то постепенно просачивались из затонувшего судна»,— пояснил представитель истца на одном из заседаний по иску к компаниям «Кама Шиппинг» и «Каматрансойл».

Росприроднадзор указал на то, что обязанность по подъему затонувшего судна лежит на судовладельце, однако «Кама Шиппинг» и «Волгатранснефть» не сделали никаких шагов в этом направлении — проектная документация на подъем не разработана. Своим бездействием судовладельцы способствовали увеличению объема утечки и удлинению времени экологического бедствия, считают специалисты Росприроднадзора.

При расчете суммы компенсации экологического вреда Росприроднадзор использовал коэффициенты, позволяющие оценить объем смеси нефтепродуктов с водой в разное время года при разной температуре моря.

Также применялся коэффициент длительности негативного воздействия, который оказался максимальным: эксперты Росприроднадзора утверждают, что некоторое количество нефтепродуктов навсегда останется в море, что создаст долгосрочный негативный эффект.

Кроме того, в пользу ФГБУ «Морспасслужба» взысканы расходы, понесенные во время ликвидации разлива мазута, в объеме 404,3 млн руб.

Компании «Кама Шиппинг», «Каматрансойл» и «Волгатранснефть» не признают требования Росприроднадзора и в целом своей вины в случившемся. По мнению судовладельцев, причиной чрезвычайной ситуации стал сильный шторм, который они оценивают как обстоятельство непреодолимой силы.

Ответчики возражали и против удовлетворения требований Морспасслужбы, указывая на то, что истец не доказал обоснованность своих расходов, в связи с чем было заявлено ходатайство о проведении экспертизы. Однако суд его отклонил.

Анна Перова, Краснодар