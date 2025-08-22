В Геленджике выявлен очередной случай незаконного джипинга

В Геленджике задержан еще один водитель, занимавшийся нелегальным джипингом. Об этом сообщили в УМВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД по Сочи Фото: пресс-служба УВД по Сочи

Во время совместного рейда полиции и администрации города был остановлен 44-летний местный житель, перевозивший туристов на автомобиле УАЗ «Патриот» без необходимого разрешения.

Против нарушителя возбудили административное дело, а его автомобиль поместили на штрафстоянку. Власти призывают отдыхающих пользоваться услугами только легальных перевозчиков.