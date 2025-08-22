Лавров в эфире NBC про отказ Зеленского от предложений Трампа и гибкость России
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы американского телеканала NBC News. Он объяснил, почему в ближайшее время не стоит ждать встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
- Встреча Путина и Зеленского не запланирована.
- Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка для саммита. «Но пока эта повестка совсем не готова»,— добавил Лавров.
- Россия согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, которые предложил Трамп. «Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, которые мы разделяем»,— пояснил министр Лавров.
- Зеленский сказал «нет» на все предложения Трампа по мирному урегулированию. В том числе отказ от вступления в НАТО и обсуждение территориальных вопросов. «Он даже сказал "нет" отмене законодательства, запрещающего русский язык»,— посетовал глава МИД РФ.
- «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» — заключил Лавров.