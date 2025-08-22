Лавров в эфире NBC про отказ Зеленского от предложений Трампа и гибкость России

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы американского телеканала NBC News. Он объяснил, почему в ближайшее время не стоит ждать встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

