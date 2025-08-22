Лавров: Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью NBC News заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом отверг все предложения американской стороны по урегулированию конфликта с Россией.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Сергей Лавров сказал, что Дональд Трамп сделал несколько предложений украинской стороне по урегулированию, в том числе отказ от вступления в НАТО и обсуждение территориальных вопросов. Однако на все на это, отметил господин Лавров, президент Украины ответил «нет».

В связи с этим, отметил министр, пока о встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского говорить рано. Владимир Путин, по словам Сергея Лаврова, готов встретиться с президентом Украины, но только в том случае, когда будет детально проработана повестка встречи, а ее сейчас просто нет.