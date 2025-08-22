Лавров: Россия готова проявить «некоторую гибкость» в украинском урегулировании

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью NBC, что Москва готова до определенной степени продемонстрировать гибкость по теме украинского урегулирования. По его словам, президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске сделал несколько предложений, и по части из них российская сторона готова к компромиссам.

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

«По некоторым мы согласились... проявить некоторую гибкость», — сказал Сергей Лавров.

Он при этом добавил, что несмотря на усилия американской стороны по организации переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, саммит пока не запланирован. «Путин будет готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка саммита. А она не готова», — пояснил он.

Накануне The Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что Москва якобы вообще не хочет проводить встречу президентов РФ и Украины, так как она бы обеспечила «определенную легитимацию украинского политического режима Москвой».