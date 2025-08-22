Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На капремонт молодежного центра в Новороссийске направят 130 млн рублей

В Новороссийске на капитальный ремонт здания МБУ «Молодёжный центр» на ул. Малоземельская, 11 выделят почти 130 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Заказчиком по контракту выступает МБУ «Молодежный центр». Работы пройдут в 17 этапов и завершатся 30 декабря 2025 года.

Подрядчику предстоит отремонтировать фасад здания, заменить кровлю, гидроизолировать цокольный этаж, провести отделочные работы и другое.

Саркис Айвазян

Новости компаний Все