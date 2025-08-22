На капремонт молодежного центра в Новороссийске направят 130 млн рублей

В Новороссийске на капитальный ремонт здания МБУ «Молодёжный центр» на ул. Малоземельская, 11 выделят почти 130 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком по контракту выступает МБУ «Молодежный центр». Работы пройдут в 17 этапов и завершатся 30 декабря 2025 года.

Подрядчику предстоит отремонтировать фасад здания, заменить кровлю, гидроизолировать цокольный этаж, провести отделочные работы и другое.