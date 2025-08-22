На капремонт молодежного центра в Новороссийске направят 130 млн рублей
В Новороссийске на капитальный ремонт здания МБУ «Молодёжный центр» на ул. Малоземельская, 11 выделят почти 130 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Заказчиком по контракту выступает МБУ «Молодежный центр». Работы пройдут в 17 этапов и завершатся 30 декабря 2025 года.
Подрядчику предстоит отремонтировать фасад здания, заменить кровлю, гидроизолировать цокольный этаж, провести отделочные работы и другое.