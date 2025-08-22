За год количество IT-вакансий на Кубани снизилось почти на четверть

С января до середины августа на Кубани разместили более 130 вакансий для специалистов начального уровня, что на 23% меньше в годовом выражении. При этом спрос на квалифицированных сотрудников остается высоким, рассказала «Ъ-Кубань» директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

По ее словам, снижение числа предложений для начинающих айти-специалистов связано не только с распространением инструментов искусственного интеллекта, но и с оптимизацией штатов, начавшейся после пандемии. В ряде компаний часть рутинных задач закрывается за счет автоматизации и генеративных технологий.

Несмотря на это, сохраняется дефицит опытных специалистов: на одну вакансию для senior-уровня приходится в среднем три резюме, тогда как для junior — около 18,6. Также снижается спрос на кандидатов с узкими операционными функциями.

Госпожа Лавренова подчеркнула, что рынок труда не переживает обвала, а проходит этап перераспределения. При этом в вакансиях все чаще встречаются требования к навыкам работы с нейросетями, а спрос на разработчиков и аналитиков, умеющих использовать такие инструменты, продолжает расти.

Мария Удовик