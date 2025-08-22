Для выборов губернатора Свердловской области напечатают 3 млн бюллетеней

В пятницу, 22 августа, в печать запустили избирательные бюллетени для досрочных выборов губернатора Свердловской области. Всего будет изготовлено 3 млн экземпляров, сообщили в областном избиркоме.

Печатать бюллетени будут двух образцов. 1 058 000 штук предназначены для избирательных участков, на которых будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) — в Екатеринбурге 500 таких участков. Еще 1 942 000 штук направят на участки, оснащенные обычными ящиками для голосования.

Бюллетени для КОИБ печатаются на бумаге повышенной плотности, а также имеют специальные маркеры и рамки — чтобы устройство могло распознать отметку, которую сделает избиратель. Все бюллетени будут защищены зеленой тангирной сеткой и микрошрифтом. На бланке в верхнем правом углу будет проставлена печать конкретного участкового избиркома и две подписи его членов. На копиях для КОИБ поставят прямоугольную печать. В самих бюллетенях будет указана основная информация о кандидатах: ФИО (в том числе прежние), год рождения, место жительства, место работы и род занятий, партия.

На прошлой неделе избирательная комиссия Свердловской области утвердила текст избирательного бюллетеня на выборы главы региона, а также порядок размещения кандидатов на пост губернатора. Сведения о кандидатах располагаются в алфавитном порядке: первым в списке оказался Александр Ивачев (КПРФ), далее — Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев (Агаджанян) от партии «Новые люди», Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и Денис Паслер («Единая Россия»). Голосование пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября.

Ирина Пичурина