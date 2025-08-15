Свердловский избирком утвердил избирательный бюллетень на выборы губернатора

Избирательная комиссия Свердловской области утвердила текст избирательного бюллетеня на выборы главы региона, сообщили в пресс-службе избиркома. Утвержден также порядок размещения кандидатов на пост губернатора.

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Сведения о кандидатах располагаются в алфавитном порядке. Таким образом, первым в списке оказался Александр Ивачев (КПРФ), далее — Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев (Агаджанян) от партии «Новые люди», Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду») и Денис Паслер («Единая Россия»).

В избиркоме отметили, что если кандидат менял фамилию в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования решения о назначении выборов, указывается его прежняя фамилия.

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием ДЭГ. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб.

Ирина Пичурина