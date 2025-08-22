В Сочи провели мероприятия ко Дню флага России

В Сочи прошли торжественные мероприятия по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации. Церемонии поднятия триколора стартовали одновременно во всех районах курорта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На площади Флага в Центральном районе в мероприятии участвовали глава Сочи Андрей Прошунин, председатель Городского собрания Виктор Филонов, руководители правоохранительных органов, военнослужащие, участники СВО, представители национальных объединений, духовенство и воспитанники молодежных патриотических клубов.

Участникам спецоперации и юнармейцам предоставили почетное право поднять российский триколор.

Андрей Прошунин отметил, что российский триколор является символом силы, справедливости и доблести многонационального народа. Он также выразил радость от участия в церемонии вместе с сочинцами и увидел, как гордо развивается флаг.

Флаг также подняли в других районах: в Парке 50-летия Победы в Хосте, на площади у памятника погибшим землякам в Адлере и у Центра национальных культур в Лазаревском. Церемония прошла даже в горном кластере на высоте 2,2 тыс. м.

По указанию мэра в каждом районе города подготовили тематические мероприятия: парад яхт, автопробег и легкоатлетическую эстафету с нормативами ГТО. В учреждениях культуры организовали концерты, выставки и патриотические акции. Учащиеся спортшколы №23 совершили поход к обелиску воинам Великой Отечественной войны на перевале Аишхо.

На площади Флага провели выставку учебного оружия и обмундирования. Горожане и туристы приняли участие во всероссийской акции «Письмо солдату», написав слова поддержки для бойцов на передовой.

К празднику главные улицы курорта и здания организаций украсили в цветах российского триколора, а на медиаэкранах транслировали тематический контент.

День Государственного флага России был установлен указом президента в 1994 году.

Мария Удовик