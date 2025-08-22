Пять городов Кубани получат 450 млн рублей на обновление территорий

Армавир, Кореновск, Тамань, Горячий Ключ и Новокубанск получат более 450 млн руб. из федерального бюджета на масштабное обновление территории по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Проекты благоустройства этих городов победили на Всероссийском конкурсе на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Армавире средства направят на обновление территории площадью 2,6 га в границах улиц Комсомольской, Кирова, Ленина и Карла Либкнехта. В Кореновске благоустроят общественное пространство «Нить поколений» на улице Красной от улицы Фрунзе до улицы Венеры Павленко. Площадь — 4,2 га.

В станице Тамань обновят сквер имени Головатого площадью 1,7 га. В Горячем Ключе благоустроят парк культуры и отдыха имени 30-летия Победы, площадь которого составляет 2,6 га. В Новокубанске реконструируют «Бароновский парк» площадью около 6 га.

В 2024 году победителями конкурса стали четыре муниципалитета. На полученные средства в Усть-Лабинске благоустраивают территорию, в Курганинске — парк Победы, в Геленджике — набережную в районе Курзальной улицы. В Кореновске продолжаются работы в парке культуры и отдыха. Завершение проектов запланировано на 2025–2026 годы.

На форуме также наградили Сочи, Курганинск и Армавир, ставших лауреатами конкурсов Минстроя России.

Алина Зорина