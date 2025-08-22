В Новороссийске мошенники присвоили 1,8 млн рублей через фальшивые инвестиции

Жительница города потеряла 1,8 миллиона рублей после предложения вложить деньги в высокодоходную онлайн-платформу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новороссийску.

54-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала, что зарегистрировалась на инвестиционной платформе, после чего с ней через мессенджер связался якобы персональный менеджер. Он предлагал выгодные условия для вложения средств. В течение месяца женщина переводила деньги на указанные счета, используя как личные сбережения, так и оформленный онлайн-кредит на 400 тыс. руб. Общий ущерб составил более 1,8 млн руб.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция напоминает гражданам о необходимости критически относиться к предложениям о легком заработке, поступающим по телефону или через интернет. Любая инвестиционная деятельность требует специальных знаний, без которых высока вероятность стать жертвой мошенников.