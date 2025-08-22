В Краснодаре отметили День Государственного флага России поднятием триколора
В Краснодаре прошла традиционная церемония поднятия Государственного флага РФ на Главной городской площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Право пронести флаг и поднять его на флагшток предоставили участникам специальной военной операции, представителям Народного фронта и сборного краснодарского отряда Поста №1.
В торжестве приняли участие глава Краснодара Евгений Наумов, председатель городской Думы Вера Галушко, депутаты, представители общественных организаций и Центра народов Кубани.