В Краснодаре отметили День Государственного флага России поднятием триколора

В Краснодаре прошла традиционная церемония поднятия Государственного флага РФ на Главной городской площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Право пронести флаг и поднять его на флагшток предоставили участникам специальной военной операции, представителям Народного фронта и сборного краснодарского отряда Поста №1.

В торжестве приняли участие глава Краснодара Евгений Наумов, председатель городской Думы Вера Галушко, депутаты, представители общественных организаций и Центра народов Кубани.

Анна Гречко