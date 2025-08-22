Ряд населенных пунктов Крыма остался без воды из-за аварии

Из-за аварии на магистральном водопроводе в Феодосии ряд населенных пунктов в восточной части Крыма остался без водоснабжения. Ведутся работы по устранению последствий происшествия, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

Для устранения аварии задействовано семь единиц спецтехники и 30 специалистов. Для десяти населенных пунктов, включая Солнечную Долину, Орджоникидзе, Коктебель, Новый Свет и Судак, организован подвоз воды. Дополнительно привлечено 25 единиц водовозной техники, помимо той, которая закреплена за муниципальными образованиями.

«По оценкам специалистов, работы и заполнение системы с поэтапным восстановлением планируется завершить сегодня ночью – завтра утром. Подача питьевой воды по трубопроводу в полном объеме должна осуществляться к концу дня 23 августа», — заявил Сергей Аксенов.

Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым. На месте находится председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, соблюдение прав граждан в связи с ограничением подачи воды в Судаке поставлено на контроль. Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку исполнению законодательства в сфере ЖКХ.

Алина Зорина