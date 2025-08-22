В Крыму возбудили два уголовных дела за подделку судовых документов

Транспортная полиция в Крыму возбудила два уголовных дела о подделке свидетельств о минимальном составе экипажа судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по ЮФО.

По данным ведомства, в 2025 году в Керченском ЛО МВД России на транспорте зарегистрировали четыре материала доследственных проверок по фактам внесения неустановленными лицами ложных сведений в судовые документы. В частности, в ряде случаев указывалось присутствие членов экипажа, фактически отсутствовавших на борту.

В итоге возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 327 УК Р (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, совершенные группой лиц).

Свидетельство о минимальном составе экипажа определяет количество и квалификацию моряков, необходимых для безопасного плавания. Как отмечают в правоохранительных органах, нарушения подобного рода создают угрозу столкновений и техногенных катастроф из-за недостаточного количества или неподготовленности экипажа.

Дополнительно подчеркивается, что такие действия могут быть использованы в интересах украинских спецслужб, включая попытки проникновения на суда.

Ранее в Арбитражном суде Краснодарского края представитель Ространснадзора по ЮФО заявил, что капитан затонувшего в Черном море танкера «Волгонефть-239» находился в плавании без действующего диплома. Кроме того, число заявленных в свидетельстве членов экипажа не соответствовало фактическому, а часть моряков не имела необходимой квалификации. Данный случай в надзорном ведомстве рассматривают как пример последствий нарушений при оформлении документов.

Анна Гречко