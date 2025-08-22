В Динском районе проведут проверку системы оповещения
В Динском районе 28 августа пройдет дополнительная проверка готовности технических средств оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
С 10:00 будут включены электросирены в населенных пунктах района. Жителям передадут звуковые и речевые сигналы о проведении проверки. Телевещание при этом прерываться не будет.
Власти призвали жителей и гостей муниципалитета сохранять спокойствие: звучание сирен в указанный день будет связано исключительно с тестированием систем.