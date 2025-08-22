«Орландо Прайд» совершил самый дорогой трансфер в истории женского футбола

Лизбет Жаклин Овалье, выступающая на позиции форварда, перешла из мексиканского клуба «Тигрес» в американский «Орландо Прайд». Пресс-служба команды из США сообщила, что этот трансфер стал самым дорогим в истории женского футбола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лизбет Жаклин Овалье

Фото: Denny Medley / USA TODAY Sports / Reuters Лизбет Жаклин Овалье

Фото: Denny Medley / USA TODAY Sports / Reuters

По информации BBC, сумма трансфера составила $1,5 млн. Предыдущее достижение было установлено в июле: форвард сборной Канады Оливия Смит перешла из «Ливерпуля» в «Арсенал» за $1,3 млн (около £1 млн).

Соглашение Овалье с «Орландо Прайд» рассчитано до конца сезона-2026/27, также предусмотрена возможность продления на год. В прошлом сезоне команда стала победителем play-off Национальной женской футбольной лиги.

Жаклин Лизбет Овалье 25 лет. Она является лучшим бомбардиром в истории «Тигрес». Футболистка провела за команду 294 матча во всех турнирах, отметившись 136 мячами и 103 результативными передачами. Также на ее счету 20 голов в 81 игре за сборную Мексики.

Таисия Орлова