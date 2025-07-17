Женщины подорожали

Лондонский «Арсенал», точнее его женская команда, закрыл сделку по покупке у «Ливерпуля» форварда Оливии Смит за рекордный 1 млн фунтов. Сумма на фоне цен на игроков на рынке мужского футбола смешная. Но дело тут не в абсолютных значениях, а в динамике. А она у трансферного рынка футболисток весьма впечатляющая. Ведь еще пять лет назад рекордный переход оценивался только в 250 тыс. фунтов. А теперь оказывается, что та же Смит лишь за год, проведенный в «Ливерпуле», подорожала в пять раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оливия Смит (в красном) за сезон, проведенный в «Ливерпуле», подорожала в пять раз

Фото: Jan Kruger / The FA / Getty Images Оливия Смит (в красном) за сезон, проведенный в «Ливерпуле», подорожала в пять раз

Фото: Jan Kruger / The FA / Getty Images

Форвард женской сборной Канады по футболу 20-летняя Оливия Смит перешла из «Ливерпуля» в «Арсенал» (лондонцы являются действующими победителями женской Лиги чемпионов). Еще несколько лет назад лишь самые отчаянные новостные ресурсы посчитали бы допустимым обратить на такую сделку внимание. Нынешняя, однако, вызвала большой интерес в британских СМИ.

Все дело в том, что «Арсенал» заплатил за Смит, которая подписала с новым клубом четырехлетний контракт, 1 млн фунтов. Это рекорд для женского футбола.

Предыдущее достижение равнялось 900 тыс. фунтов. Столько в январе этого года «Челси» отдал за защитника сборной США Наоми Гирму.

На фоне цен на рынке мужского футбола, где даже сделки, превышающие 50 млн фунтов (рекордным остается переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за €222 млн, по текущему курсу — 192 млн фунтов), давно уже не вызывают ажиотажа, показатели футбола женского очень скромные. Но тут дело не в абсолютных значениях, а в темпах роста. О них можно судить на примере той же Смит. Год назад «Ливерпуль» купил ее у лиссабонского «Спортинга» всего за 200 тыс. фунтов. То есть всего за один сезон ливерпульцы заработали на Смит 800 тыс. фунтов. Такую доходность в легальном бизнесе редко встретишь. При этом ведь, как отмечает BBC, не факт, что Оливия Смит с ходу получит место в стартовом составе. То есть лондонцы покупали игрока на перспективу, а значит, в реальности уже есть футболистки, которые стоят и больше 1 млн фунтов.

Еще более впечатляющими темпы развития женского футбола выглядят, если посмотреть не на события последних месяцев, а отмотать лет на пять назад.

Так, в 2020 году самой дорогой футболисткой мира была Пернилле Хардер. За нее «Челси» отдал тогда 250 тыс. фунтов. Однако уже два года спустя рекорд был побит с запасом — «Барселона» заплатила за Кейру Уолш 400 тыс. фунтов. Отметка 500 тыс. фунтов была преодолена в 2024-м — американский «Орландо Прайд» купил Барбару Банду за 580 тыс. фунтов. Затем, как видно, потребовался всего год, чтобы улучшить рекорд почти вдвое.

При этом есть специалисты, полагающие, что быстрый рост индустрии женского футбола продолжится. «Случай Смит — индикатор, свидетельствующий о прогрессе. Теперь у нас есть такие женские клубы, как "Арсенал". А он генерирует доход, превышающий показатели любого мужского клуба из Лиги-2 (четвертый по силе английский дивизион.— “Ъ”), вероятно, трех четвертей команд из Лиги-1 (третий по силе английский дивизион.— “Ъ”) и, скорее всего, некоторых команд-аутсайдеров из "Чемпионшипа" (второй после Премьер-лиги дивизион.— “Ъ”),— заявил BBC эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр.— И еще одно: у женского "Арсенала" в прошлом году было 17-е место по посещаемости. Это без разделения на мужские и женские команды. То есть женская команда "Арсенала" собирала больше зрителей, чем некоторые команды Премьер-лиги».

Согласно данным портала Footballwebpages.co.uk, женский «Арсенал» в прошлом сезоне действительно много раз собирал более 20 тыс. зрителей, а на его игру против «Тоттенхема» пришли более 56 тыс. человек.

О росте интереса к женскому футболу свидетельствуют и показатели проходящего сейчас в Швейцарии чемпионата Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) 15 июля сообщил, что матчи групповой стадии турнира посетила 461 тыс. человек против 358 тыс.— на той же стадии предыдущего первенства континента. Средняя посещаемость составила 19 тыс. человек. При этом, например, средняя посещаемость матчей прошлого чемпионата Российской премьер-лиги, как следует из данных самой лиги, составила только 12,1 тыс. человек.

Александр Петров