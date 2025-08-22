Турнир по баскетболу, концерт Григория Лепса и закрытие музыкального фестиваля

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут поболеть за любимую команду на Кубке России по баскетболу, побывать на концерте Григория Лепса и сходить на премьеры нескольких фильмов. А еще — в Сириусе пройдет концерт-закрытие большого летнего музыкального фестиваля. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

22 августа в 19:30 в «Большом зале» университета «Сириус» заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича под управлением дирижера Алексея Ньяги представит программу для юного поколения слушателей, которых ждет встреча с музыкальными портретами животных и насекомых — от «Полета шмеля» до «Польки для слона». Прозвучат сочинения мастеров юмористической оркестровой музыки.

Стоимость билета — от 1500 руб. (6+)

22 августа в 20:00 в концертном зале «Фестивальный» выступит Григорий Лепс. Программа состоит из главных хитов артиста. Также он исполнит новые композиции.

Стоимость билета — от 4000 руб. (12+)

22 августа в 20:00 в «Зеленом театре» прозвучат известные саундтреки в камерной вечерней программе с визуальным оформлением. Концерт Lumisfera пройдет с 3 тыс. горящих свечей.

Стоимость билета — от 3000 руб. (6+)

24 августа в 19:30 в «Большом зале» университета «Сириус» состоится концерт-закрытие большого летнего музыкального фестиваля, финальный вечер которого войдет в число юбилейных концертов к 185-летию Петра Чайковского. Программу из произведений композитора представит академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича под управлением главного дирижера филармонии, народного артиста России Николая Алексеева.

Стоимость билета — от 2500 руб. (6+)

Что смотреть в кино

22, 23 и 24 августа в «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» будет идти премьера комедии «Ритмы мечты». Сюжет: Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном конкурсе страны. Ее партнером становится молодой танцор и знаменитый блогер Ник, однако не все разделяют их желание танцевать вместе. Перед финалом конкурса раскрывается главная тайна Вари, которая находится вне норм танцоров.

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

В «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)», «Юбилейном» и «City Stars Олимп» также покажут еще одну киноновинку — «Геля» (комедия, криминал). «Саня — дальнобойщик, который совмещает основную работу с угоном машин. Они с женой Аней со дня на день ждут рождения ребенка. Внезапно Сане поступает срочный заказ: угон “Гелендвагена” (или просто “Гели”). И ради безбедного будущего своей семьи он соглашается, пообещав жене успеть к родам. Но все идет не по плану, и дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. Теперь перед Саней стоит задача повышенной сложности: не только разобраться с преступниками, но и не опоздать в роддом»,— сказано в описании.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

В «Кино Море Молл», «City Stars (Адлер)» и «City Stars Олимп» состоится премьера фильма «Диспетчер» (боевик, триллер). Сюжет: брокер, занимающийся выгодными сделками между коррумпированными корпорациями и людьми, которые им угрожают, нарушает свои собственные правила, когда новый клиент обращается к нему за защитой, чтобы остаться в живых.

Стоимость билета — от 400 руб. (18+)

В «Кино Море Молл» покажут киноновинку со Скарлетт Йоханссон, Сиенной Миллер и Эмили Бичем «Она сказала “Да!”» (комедия, мелодрама, драма). «Три сестры — строгая карьеристка Кэтрин, страстная красотка Виктория и семейная тихоня Джорджина — возвращаются в родной город ради своей мамы, ведь она снова сказала “Да!”. Их ждут яркие эмоции, неожиданные гости, пикантные секреты и множество судьбоносных поворотов»,— сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 600 руб. (18+)

Куда сходить еще

22, 23 и 24 августа в спортивном парке «Сириус» будет идти Кубок России по баскетболу 3х3. В состязании примут участие 24 мужские и 15 женских команд. 22 августа с 11:00 до 20:30 (мск) — групповой раунд, мужчины. 23 август с 11:00 до 17:00 (мск) — групповой раунд, женщины, с 17:00 до 21:30 — 1/8 финала, женщины и мужчины. 24 августа с 14:30 до 22:00 — 1/4, 1/2, финалы, женщины и мужчины.

Вход свободный. (0+)

23 августа в 20:00 в концертном зале санатория «Южное взморье» большой сольный концерт даст резидент Comedy Club на телеканале ТНТ Женя Синяков.

Стоимость билета — от 1500 руб. (18+)

24 августа в 20:00 на стадионе Фишт состоится футбольный матч «Сочи — Балтика».

Стоимость билета — от 850 руб. (0+)

