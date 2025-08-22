В Краснодаре расходы на подготовку детей к школе увеличились на 15%

В 2025 году подготовка ребенка к школе в Краснодаре обходится родителям в среднем в 16,5 тыс. руб., что на 15% больше прошлогодних трат. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наибольшее удорожание школьных сборов за год зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске. С 2019 года затраты в городах-миллионниках увеличились в 1,5-2 раза, при этом самый заметный рост пришелся на период 2021-2023 годов.

В столице средние траты на подготовку школьника достигли 19,2 тыс. руб. — на 16% выше показателей 2024 года. В Санкт-Петербурге сумма возросла до 17,5 тыс. руб., что означает увеличение на 17% за год. Третье место по размеру расходов занимает Екатеринбург с суммой 16,9 тыс. руб. и ростом на 14%.

По данным аналитиков, в этом году одновременно снижается число родителей, использующих займы для школьных покупок. Если в 2024 году кредитными средствами воспользовались 9% опрошенных, то в 2025-м их доля сократилась до 5%.

Алина Зорина