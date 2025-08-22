Власти Новороссийска прокомментировали спор с подмосковным застройщиком

Заместитель главы Новороссийска Екатерина Степаненко объяснила отказы подмосковной компании «СЗ "Строй-Ресурс"» в выдаче разрешения на строительство ЖК несоответствием проекта градостроительным нормам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

ООО «СЗ "Строй-Ресурс"», входящее в группу «Отрада», многократно подавала заявления в управление архитектуры Новороссийска для получения разрешения на возведение многоквартирного дома и парковки в центральной части города. При изучении документов власти обнаружили нарушения действующих градостроительных требований, что привело к серии отказов.

Вместо обращения в суд, как предусматривает статья 51 Градостроительного кодекса, застройщик направил жалобы в Федеральную антимонопольную службу. ФАС обязала городские власти пересмотреть решения, но не требовала выдать разрешение в нарушение законодательства, отметила госпожа Степаненко.

«На территории Краснодарского края действуют поручения губернатора о недопущении точечной застройки. Указанная позиция носит принципиальный характер для города-героя Новороссийск. Выдача разрешения на строительство возможна исключительно на основании требований градостроительного законодательства, с соблюдением региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также Правил землепользования и застройки», — рассказала Екатерина Степаненко.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», Верховный суд России отклонил кассационную жалобу городской Думы Новороссийска на решения нижестоящих судов, признавших законным предписание ФАС об ограничении конкуренции на рынке жилищного строительства.

Спор возник после того, как компания «СЗ "Строй-Ресурс"» неоднократно получала отказы в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома и автостоянки.. Власти города ссылались на несоответствие планируемого объекта градостроительным требованиям и решение городской Думы о приостановлении выдачи разрешений на строительство жилых объектов, кроме проектов комплексного развития территорий.

Застройщик обратился в ФАС, которая в 2023 году признала жалобу обоснованной и выдала городскому управлению архитектуры предписание об отмене отказов. Антимонопольная служба также выявила нарушения в действиях депутатов, закрепивших ограничения в Правилах землепользования и застройки города.

Городская дума безуспешно пыталась оспорить предписание в Арбитражном суде Москвы и апелляционной инстанции, но суды поддержали позицию ФАС.

Наталья Решетняк