Лето в Сочи Парке завершится фестивалем День рождения Змея Горыныча

День рождения Змея Горыныча — это ежегодный тематический праздник, который проходит в Сочи Парке в последние выходные лета. Традиционно развлекательная программа в этот период посвящена имениннику: можно принять участие в тематическом параде Змея Горыныча, создать картонную голову на творческом мастер-классе «Команда Горыныча» или посмотреть эффектное огненное шоу на сцене в Заколдованном лесу. Кроме того, в эти дни гостей ждут финальные показы шоу «Сказочная карусель» — Цирк Никулина завершает летние гастроли в Сочи Парке.

Примечательно, что имя Змея Горыныча носит и самый популярный аттракцион Сочи Парка. С начала года на скоростной горке, которая за три секунды разгоняется за 100 км/ч, уже прокатились более 1,2 миллиона гостей. Также огнедышащий змей — герой мультсериала «В сказку портал» о сказочной жизни в Сочи Парке.

«Змей Горыныч — один из любимых персонажей нашего парка, а его день рождения — одно из самых ярких событий августа. Неудивительно, что мы проводим тематический праздник в его честь шестой год подряд. Хочется заметить, что гости с энтузиазмом воспринимают подобные мероприятия. Откликаясь на этот запрос, в этом году мы впервые отметили именины Богатыря, Морской Царевны и Жар-птицы. Благодаря включению этих праздников в афишу парка, гости получили возможность посещать уникальные тематические мероприятия в любое время года», — говорит генеральный директор Сочи Парка Геннадий Григоренко.

На очереди еще два осенних тематических события с насыщенной программой: День рождения Кота Ученого пройдет в Сочи Парке с 5 по 7 сентября, а День рождения Бабы Яги — с 18 октября по 16 ноября. Больше информации – на сайте sochipark.ru.

