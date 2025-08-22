«Ростех» реализовал гражданской продукции на 1 трлн руб. в первом полугодии
«Ростех» в 2025 году увеличил выпуск гражданской продукции, ее продажи за полугодие позволили выручить более 1 трлн руб., сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Несмотря на это, доля производства невоенной продукции все равно снизилась, поскольку значительно вырос гособоронзаказ.
Сергей Чемезов
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Примерно треть выручки нам сейчас дает гражданская продукция,— сказал господин Чемезов в интервью «РИА Новости». — По итогам первого полугодия 2025 года — порядка 29%».
Он заявил, что у «Ростеха» есть потенциал для роста в производстве гражданской продукции, перспективные ниши для корпорации — авиационная техника, энергетическое оборудование, медицинская продукция и другие. «Это не менее важное и ответственное направление, чем гособоронзаказ... Новые гражданские самолеты нужны стране не меньше, чем танки»,— сказал глава корпорации.
Также Сергей Чемезов подчеркнул, что «Ростех» не зарабатывает на СВО, а «решает огромнейшую государственную задачу».
«Ростех» планирует запустить серийное производство пассажирских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году. К 2030 году в «Аэрофлоте» ожидают 108 лайнеров МС-21, к 2033-му — еще почти такое же количество. В июле сообщалось, что на мощностях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) собрано 14 этих самолетов.