«Ростех» реализовал гражданской продукции на 1 трлн руб. в первом полугодии

«Ростех» в 2025 году увеличил выпуск гражданской продукции, ее продажи за полугодие позволили выручить более 1 трлн руб., сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Несмотря на это, доля производства невоенной продукции все равно снизилась, поскольку значительно вырос гособоронзаказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чемезов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Примерно треть выручки нам сейчас дает гражданская продукция,— сказал господин Чемезов в интервью «РИА Новости». — По итогам первого полугодия 2025 года — порядка 29%».

Он заявил, что у «Ростеха» есть потенциал для роста в производстве гражданской продукции, перспективные ниши для корпорации — авиационная техника, энергетическое оборудование, медицинская продукция и другие. «Это не менее важное и ответственное направление, чем гособоронзаказ... Новые гражданские самолеты нужны стране не меньше, чем танки»,— сказал глава корпорации.

Также Сергей Чемезов подчеркнул, что «Ростех» не зарабатывает на СВО, а «решает огромнейшую государственную задачу».

«Ростех» планирует запустить серийное производство пассажирских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году. К 2030 году в «Аэрофлоте» ожидают 108 лайнеров МС-21, к 2033-му — еще почти такое же количество. В июле сообщалось, что на мощностях Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) собрано 14 этих самолетов.