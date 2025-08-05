«Ростех» начнет серийное производство МС-21 и SJ-100 в 2026 году

Госкорпорация «Ростех» запустит серийное производство отечественных пассажирских самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в 2026 году. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Чемезов отметил, что российские предприятия произвели более 70 систем и агрегатов МС-21. В августе этого года ожидается первый полет полностью импортозамещенного варианта МС-21. Сейчас самолет летает с частично импортозамещенными комплектующими. «До конца 2026 года мы завершим сертификационные полеты и начнем уже серийно производить наши самолеты»,— сказал глава корпорации.

Среднемагистральный пассажирский самолет SJ-100 («Суперджет») также полностью импортозамещен, отметил господин Чемезов. Сертификационные полеты на этом лайнере продолжаются, а с 2026 года планируется запустить его серийное производство. Такая же ситуация и с ближнемагистральным турбовинтовым самолетом Ил-114.

Михаил Мишустин поручил «Ростеху» подготовить финансовую модель производства парка самолетов и вертолетов с учетом макроэкономической ситуации. По его словам, при запуске производства важно обеспечить безопасность и поддержать отрасль, в том числе возможными субсидиями на топливо.

МС-21 рассчитан на вместимость от 163 до 211 пассажиров и собирается на Иркутском авиационном заводе. Первый полет модели состоялся в мае 2017 года, а в декабре 2020-го самолет впервые подняли в воздух с российским двигателем ПД-14. В 2029 году планируется выйти на ежегодный выпуск 72 самолетов МС-21.