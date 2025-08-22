Чемезов: «Ростех» не зарабатывает на СВО

«Ростех» не зарабатывает на военной операции на Украине, он обеспечивает фронт и тем самым решает государственную задачу. Об этом заявил «РИА Новостям» глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Он сообщил, что с начала российской СВО «некоторые международные компании увеличили свою рентабельность в разы», в то время как «Ростех» только «потерял маржинальность» и «уменьшил капитализацию».

«То есть не заработал на СВО, — подчеркнул Сергей Чемезов, — зато каждый день решает огромнейшую государственную задачу».

Он добавил, что работа «Ростеха» — «это, прежде всего, про ответственность перед страной». Также Сергей Чемезов напомнил, что «у нас градообразующая компания» и что «на некоторых территориях ... других работодателей нет».

В начале августа глава госкорпорации рассказывал премьер-министру Михаилу Мишустину, что «Ростех» при производстве самолетов вынужден вернуться к советской практике самостоятельного производства запчастей.