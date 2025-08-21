Reuters: Россия готова пойти на территориальные уступки Украине

Россия рассматривает возможность передачи Украине «небольших частей» Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей в рамках обсуждаемой мирной сделки. При этом статус Крыма в предложении не уточняется, пишет Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

По данным агентства, в обмен Россия ожидает вывода украинских войск с территорий Донбасса, которые остаются под контролем ВСУ. Также Москва предложила зафиксировать прекращение продвижения войск на линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Остальные условия, ранее озвученные российской стороной, остаются неизменными: отказ Киева от планов вступления в НАТО, юридические гарантии от альянса о нерасширении на восток, сокращение численности украинской армии и запрет на размещение западных военных в составе миротворческих сил на территории Украины.

По информации источников, предложения были выдвинуты президентом России Владимиром Путиным на встрече с Дональдом Трампом 15 августа на Аляске. Спустя три дня глава США провел переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, где также обсуждался территориальный вопрос.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что предложение президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта, озвученное на встрече с Дональдом Трампом на Аляске, включает обязательное признание Крыма территорией РФ.

Анна Гречко