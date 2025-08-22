На Кубани с начала года от укусов клещей пострадали почти 4 тысячи человек

С начала 2025 года в медучреждения Кубани обратились 3,9 тыс. человек с укусами клещей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года обращаемость снизилась на 10,9%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди пострадавших 1,7 тыс. детей до 14 лет. Для выявления инфекций исследовали более 12,7 тыс. клещей, снятых с людей и объектов внешней среды. Из 2,6 тыс. особей у 13% обнаружили иксодовый клещевой боррелиоз.

Сейчас в регионе продолжают обработку территорий от клещей. Уже обработано свыше 3,9 тыс. га.

Анна Гречко