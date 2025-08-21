Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи сократилась до 350 машин

По состоянию на 22:00 по мск 21 августа очередь на Крымском мосту со стороны Керчи составляет 350 автомобилей. Время ожидания на ручной досмотр оценивается примерно в один час, сообщается в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подходах к переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

Ранее, в 20:00 мск, очередь достигала 710 машин, а время ожидания превышало три часа. Со стороны Тамани перед пунктом досмотра пробок не зафиксировано.

Как сообщал «Ъ-Кубань», 31 августа ожидаются максимальные очереди на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту. Время ожидания может достигать четырех часов. Прогноз составили на основе данных за аналогичный период прошлого года.

Анна Гречко