В хуторе Воскресенском осталось менее 1 тысячи тонн замазученного песка

На площадке временного накопления в хуторе Воскресенском осталось 997,8 тыс. т замазученного песка. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

С начала ликвидации последствий разлива мазута с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли 178 тыс. т загрязненного грунта, из которых около 140 тыс. т прошли через площадку в Воскресенском.

Грунт проходит сортировку на установке «Грохот». Менее загрязненный песок направляют на полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийск для использования в качестве инертных материалов, максимально загрязненный отправляют на специализированные предприятия «Биопотенциал» и «Ртутная безопасность» для утилизации.

Разлив мазута произошел после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года. В море попало около 2,4 тыс. т топочного мазута, который шторм стал выбрасывать на береговую линию, после чего в регионе ввели федеральный режим ЧС.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Арбитражный суд Краснодарского края признал согласованными действия судовладельца ООО «Каматрансойл» и фрахтователя ООО «Кама шиппинг» при нарушении сезона плавания потерпевшего крушение у Керченского пролива танкера «Волгонефть-212».

Анна Гречко