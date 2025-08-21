В Севастополе тушат пожар в ресторане и прилегающей зоне площадью 3 га

В Севастополе пожар охватил здание ресторана и прилегающую зеленую территорию площадью около 3 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, сигнал о возгорании поступил в 12:54 по мск. На месте работают пожарные расчеты, продолжается тушение. В ведомстве уточнили, что горит не только само здание, но и растительность вокруг него.

Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не приводится.

Анна Гречко