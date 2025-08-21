В Таганроге 71-летняя пенсионерка перевела мошенникам более трех миллионов рублей

В Таганроге мошенники украли у 71-летней пенсионерки более 3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Злоумышленник представился пенсионерке сотовой компании. Он сообщил потерпевшей об истечении срока действия ее сим-карты. Для продления договора необходимо мошенник попросил продиктовать смс-код. После этого связь с ним прервалась. Затем горожанке позвонил якобы сотрудник портала, предоставляющего государственные услуги. В свою очередь он сообщил ей о попытках украсть ее личные данные.

Спустя несколько часов через мессенджер ей позвонил третий участник аферы. Он убедил пенсионерку в том, что ее данными завладели мошенники, которые попытались перевести деньги лицу, находящемуся в федеральном розыске. Для того, чтобы сохранить средства, их нужно перевести на «безопасные счета». Пенсионерка выполнила все указания мошенников, после чего они перестали выходить с ней на связь.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Устанавливаются личности мошенников.

Мария Хоперская