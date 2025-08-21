На Кубани планируют создать центр подготовки добровольцев по ликвидации ЧС

В Краснодарском крае могут открыть ресурсный центр для подготовки добровольцев к работе при чрезвычайных ситуациях. Инициатива поступила от участников смены молодежного лагеря «Регион 93» и была поддержана губернатором Вениамином Кондратьевым, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам участника форума Максима Дунаева из Туапсинского округа, добровольцы должны обладать навыками работы в условиях ЧС, знать алгоритмы действий при подтоплениях и пожарах, а также уметь оказывать первую помощь, чтобы минимизировать риски для себя. Господин Кондратьев отметил, что создание такого центра будет проработано в ближайшее время.

Ранее губернатор Кубани поддержал проект Народного фронта «Стоп Кровь», в рамках которого с 2026 года участники всех смен форума «Регион 93» будут обучаться экстренной медпомощи. Специалисты экстремальной медицины научат правильно накладывать жгуты, делать временные повязки и проводить искусственную вентиляцию легких, что позволит поддерживать состояние пострадавших до приезда врачей.

Как сообщал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае зарегистрировано свыше 240 тыс. добровольцев. Волонтерский корпус региона является одним из крупнейших и активных в России.

