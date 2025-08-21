В Краснодарском крае зарегистрировали более 240 тысяч добровольцев

В Краснодарском крае зарегистрировано свыше 240 тыс. добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Глава Кубани Вениамин Кондратьев обсудил поддержку волонтерского движения с участниками молодежного форума «Регион 93». Участие во встрече также приняла вице-губернатор Анна Минькова.

Господин Кондратьев подчеркнул, что волонтерский корпус региона является одним из крупнейших и активных в России. Он поблагодарил добровольцев, которые в начале августа помогали жителям Туапсинского округа после подтоплений и участвовали в ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе.

С 2021 года в регионе учредили звание почетного добровольца. Созданы 39 «Добро.Центров», где волонтеры объединяются, обучаются и реализуют свои проекты. Для организации транспортной логистики добровольцы могут подавать заявки на сайте «добро.рф».

В ликвидации последствий ЧС в Анапе и Темрюкском районе приняли участие более 50 тыс. волонтеров. Кроме того, с 2022 года кубанские добровольцы собрали и передали более 2,5 тыс. тонн гуманитарной помощи для жителей новых, приграничных регионов и защитников в зоне СВО.

Анна Гречко